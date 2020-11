Preferido de Flávio Bolsonaro perde e Henrique Figueira é eleito presidente do TJ do Rio

Bernardo Garcez era o nome cobiçado por Flávio para a presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro edit

247 - O desembargador Henrique Figueira foi eleito nesta segunda-feira (30) o novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deixando para trás o nome favorito de Flávio Bolsonaro, Bernardo Garcez, que esteve há duas semanas reunido com Jair Bolsonaro, segundo Guilherme Amado, da Época.

Ricardo Cardozo foi eleito corregedor-geral da Justiça.

O conhecimento liberta. Saiba mais