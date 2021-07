Presidente da Fiesp, Skaf pode se lançar ao Senado em aliança com Alckmin e França

Paulo Skaf é filiado ao MDB, partido aliado, em São Paulo, com a ala do PSDB do governador João Doria. Por isso, caso haja ambições eleitorais, o empresário deve mudar de legenda edit

247 - Presidente da Fiesp (maio federação industrial do Brasil) por ainda seis meses - até ser substituído pelo seu aliado Josué Gomes (filho de José Alencar, vice do ex-presidente Lula de 2003 a 2010) - Paulo Skaf sonda se lançar candidato ao Senado Federal em 2022, segundo o jornal Estado de S.Paulo.

“Estou numa fase de reflexão, mas sem dúvida como senador eu poderia ajudar bastante o Brasil”, disse ao jornal.

Skaf é filiado ao MDB, partido aliado, em São Paulo, com a ala do PSDB do governador João Doria. Por isso, caso haja ambições eleitorais, o empresário deve mudar de legenda, buscando se aliar aos antigos setores dominantes no estado, como o ex-governador Geraldo Alckmin, que estuda ir ao PSD diante do controle do PSDB por Doria, e seu vice, Márcio França, do PSB.

“Interlocutores de França classificam essa possível aliança [Alckmin, França e Skaf] como um verdadeiro ‘dream team’”, destaca reportagem do jornal paulista.

“Apesar de todos os pesares, Skaf segue próximo a Bolsonaro, que chegou a lançar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, como candidato a governador em São Paulo. Quando questionado sobre o gesto, o presidente da Fiesp responde: ‘Tarcísio é uma boa opção. Tem uma boa história’”.

