Presidente da Grande Rio protagoniza confusão com jornalistas na Sapucaí

247 - O presidente de honra da Acadêmicos do Grande Rio, Jayder Soares, arremessou uma cadeira na direção de jornalistas na área de dispersão da Marquês de Sapucaí, na madrugada desta quarta-feira (18). As informações foram divulgadas pela Folha de S.Paulo, que relatou o episódio ocorrido logo após a passagem da escola pelo sambódromo.

Os profissionais de imprensa estavam no local para acompanhar o encerramento do desfile de Virginia Fonseca, rainha de bateria da Grande Rio. A presença da influenciadora foi marcada por tumultos desde a concentração até a dispersão.

Segundo a reportagem, pessoas que vestiam camisetas identificadas com a diretoria da agremiação empurraram repórteres e fotógrafos durante a concentração e também ao longo do desfile. Na dispersão, a tensão aumentou e culminou no arremesso da cadeira em direção aos jornalistas.

Repórteres da TV Globo, detentora dos direitos de transmissão dos desfiles, deixaram o local com cortes nas pernas e roupas rasgadas. A emissora não respondeu ao pedido de comentário enviado por e-mail, de acordo com a Folha.

Jayder Soares acompanhou Virginia até a concentração. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o dirigente chamando uma jornalista de “mentirosa”, após ela reclamar que seguranças estavam batendo. Relatos colhidos pela Folha também apontam outras tentativas de agressão atribuídas a ele durante os desfiles.

Jayder foi o responsável por convidar Virginia Fonseca para ocupar o posto de rainha de bateria, substituindo a atriz Paolla Oliveira. A influenciadora estava acompanhada de ao menos 20 seguranças e integrantes da escola. Durante a apresentação, demonstrou incômodo com parte da fantasia e aparentava sentir dor; a costeira foi retirada na segunda metade do desfile. A assessoria da Grande Rio foi procurada pela Folha desde as 9h desta quarta-feira, por WhatsApp e telefone, mas não houve resposta até a publicação da reportagem.