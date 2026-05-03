Presidente do DC veta filiação de Wilson Witzel: “já tem doido demais”

247 - O presidente nacional do Democracia Cristã (DC), João Caldas, afirmou ter vetado a filiação do ex-governador Wilson Witzel ao partido sob o argumento de que a legenda "já tem muito doido".

De acordo com Caldas, Witzel tentou ingressar na sigla por diferentes meios, mas não obteve sucesso. “Ele fez de tudo para entrar no partido, ligou, fez reunião. Mas eu disse que não, já tem muito doido no partido”, declarou o dirigente à coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Witzel busca viabilizar sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de outubro. Ele foi eleito em 2018 em meio à ascensão do bolsonarismo.

O ex-governador, no entanto, teve o mandato interrompido. Em 2021, ele foi cassado após acusações relacionadas a fraudes na compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19, episódio que marcou sua trajetória política recente.

Antes do veto, a possível filiação ao DC colocaria Witzel como principal nome da legenda no estado e potencial palanque para o ex-ministro Aldo Rebelo em uma eventual candidatura presidencial.

Com a negativa, Witzel acabou migrando para o Democrata, nova denominação do antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB), onde deve tentar reconstruir sua base política.