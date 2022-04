Presidente do PSDB-SP diz que pré-candidatura de Eduardo Leite está liquidada

"O pré-candidato do PSDB é João Doria", afirmou o presidente da sigla tucana em São Paulo, Marco Vinholi edit

247 - O presidente do PSDB em São Paulo, Marco Vinholi, afirmou nesta terça-feira (19) que a pré-candidatura de Eduardo Leite está "liquidada". Vinholi será o novo coordenador da campanha de João Doria à Presidência da República.

"A questão da pré-candidatura do PSDB está liquidada. Entendo que Leite tem muito a colaborar com o processo, mas o pré-candidato do PSDB é João Doria", afirmou em entrevista ao portal Uol.

Eduardo Leite, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-SP) e o ex-deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade) se encontraram. Nas redes sociais, Paulinho escreveu: "Leite me explicou sobre o seu trabalho para ser candidato a presidente da República pela terceira via", disse.

Na legenda tucana Aécio é um dos apoiadores do ex-governador do Rio Grande do Sul.

