Presidente do PSL do interior de São Paulo é intimado em inquérito que apura ameaças contra Doria

Odair José da Silva, que se apresenta como presidente do PSL no município de Santa Isabel, interior de São Paulo, deverá prestar depoimento nesta quarta-feira (10) no âmbito do inquérito que investiga ameaças contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) edit

247 - A Polícia Civil intimou intimou Odair José da Silva, o ‘Odair da Ravassi’, que no Facebook se apresenta como presidente do PSL no município de Santa Isabel, interior de São Paulo, para prestar depoimento nesta quarta-feira (10) no âmbito do inquérito que investiga ameaças contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Segundo o blog do jornalista Fausto Macedo, a polícia abriu a investigação após o criminalista Fernando José da Costa, advogado do governador, ingressar com uma representação pedindo a apuração dos crimes de ameaça, injúria, associação criminosa e incitação ao crime por causa das mensagens com ameaças contra Doria.

Na representação, o criminalista listou os números dos telefones e o conteúdo das mensagens enviadas para o celular do governador. Um dos números que aparecem é o de Odair, que chegou a se candidatar uma vaga na Câmara de Vereadores pelo MDB nas eleições de 2016. “Além do número, a foto de tal perfil é semelhante à que aparece na representação apresentada pelo advogado de Doria, de ‘indivíduo abraçado ao senador Major Olímpio’”, ressalta a reportagem.

O advogado de Odair, Osmar Priante, terá dito que “o governador quem deve satisfação de seus atos de governo aos cidadãos e não ao contrário” e que “o tom pacifista sobressai da própria mensagem, vez que objetivamente é clara na mensagem a intenção do exercício regular do direito de trabalhar no comércio (cerne de toda questão) ou se impedido for, de vir a exercer o Constitucional de ir por óbvio protestar pelo que pediu, isto é, o direito de trabalhar. Não se pode dizer que há outra coisa na mensagem quando não há nada além disso.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa