Preso, Daniel Silveira bate boca com funcionária do IML por se recusar a usar máscara (VÍDEO)

247- Após ser preso em flagrante, o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) bateu boca com uma servidora no Instituto Médico Legal (IML) que solicitava ao parlamentar o uso de máscara no recinto. Em vídeo que circula nas redes sociais, a servidora pede insistentemente para que o político utilize o equipamento de proteção no rosto. No entanto, Silveira alega ter prerrogativa para não usar. A informação é do jornal O Globo.

A discussão teve que ser interrompida por um agente da Polícia Federal. Após conversa, Silveira acabou colocando o material para passar pelos exames legistas. No entanto, ao entrar em uma das salas do IML, deixou a parte do nariz completamente descoberta, na contramão das orientações para o uso correto do material.

Silveira foi preso nesta terça-feira (16), em sua casa, após postar um vídeo promovendo ataques diretos ao STF, defendendo o fechamento da Corte. A prisão ocorreu por flagrante delito por crime inafiançável.

Não é a primeira vez que o bolsonarista se envolve em discussões por se recusar a usar o ítem. Recentemente, ele provocou uma confusão em um voo por se recusar a usar a máscara no avião.





