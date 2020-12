Preso em Arraial do Cabo homem que estuprava por 26 anos menina que tirou das ruas

247 - Um homem de 67 anos foi preso em Arraial do Cabo (RJ) nesta terça-feira (29) por pegar uma menina que vivia nas ruas pedindo dinheiro, levá-la para sua casa e estuprá-la por 26 anos. Ele estava sendo investigado por seis meses sobre o caso.

Ele também agredia a mulher, a mantinha em cárcere privado e a ameaçava de morte caso tentasse ir embora. O agressor foi indiciado por estupro de vulnerável e por cárcere privado. Ele também responde por coação no curso do processo, informa reportagem do Globo .

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi abordada pelo criminoso quando tinha 12 anos, quando pedia dinheiro nas ruas do Rio de Janeiro. Ele a levou para sua casa em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, com a promessa de lhe dar um emprego, abrigo e comida.

Ele apresentou a garota para sua família como sendo sua filha de um antigo relacionamento. A menina passou a ser tratada como filha pela esposa do acusado e como irmã pelo filho do casal. Os abusos e estupros começaram dias depois. O homem também passou a agredir sua esposa. Até que, depois de crescida, a vítima pediu ajuda do irmão, que chamou a polícia.

