Preso por estupro, tio da criança violentada solicita teste de DNA do avô e de outro tio

247 -O homem acusado de estuprar uma menina de 10 anos em São Mateus (ES), foi preso na madrugada desta terça-feira (18) em Betim (MG) e confessou "informalmente" o crime. Ele está está a caminho de Vitória, informou reportagem do jornal O Globo.

Segundo a reportagem, a polícia também confirmou a veracidade de um vídeo que circula nas redes sociais no qual o acusado, que será indiciado por estupro com agravamento da pena pela gravidez, pede que o material genético do feto, colhido pela Polícia Científica de Pernambuco na última segunda-feira, também seja comparado com o DNA do avô da menina e de um outro tio, que morariam na mesma casa.

A vítima passou por um procedimento de ruptura da gravidez no último domingo (16) após autorização judicial, em Pernambuco. No hospital, um grupo extremista cristão, contrário ao método de interrupção, tentou impedir a ação sem sucesso.

