Presos por morte do congolês Moïse são transferidos para presídio

Metrópoles - Os três homens acusados de espancar e matar o congolês Moïse Mugenyl Kabagambe, em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro foram transferidos para um presídio, na tarde desta quarta-feira (2/2).

A Justiça decretou a prisão cautelar de Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, conhecido como “Dezenove”, Brendon Alexander Luz da Silva, o “Totta”, e Fábio Pirineus da Silva, o “Belo”. Os três homens foram levados para o Presídio de Benfica, no bairro com o mesmo nome.

Eles estavam detidos na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) desde a noite de terça-feira (1/2), quando assumiram a autoria do espancamento do congolês, morto com após chutes, socos e golpes com um taco de beisebol.

