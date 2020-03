Pressionado, Malafaia suspende seus cultos

“O governador e o prefeito estão reduzindo drasticamente circulação de transporte, isso está acontecendo em várias cidades do Brasil”, disse o empresário. “Então, eu vou suspender os meus cultos” edit

Por Clara Averbuck, na Fórum – O pastor Silas Malafaia anunciou que suspenderá os cultos de sua igreja voluntariamente. Ele postou um vídeo no youtube e replicou em seu twitter.

O pastor disse que já havia citado três motivos para cancelar os cultos em seus templos: o decreto de estado de emergência, a redução drástica de ônibus e de transporte ou uma decisão judicial. “O governador e o prefeito estão reduzindo drasticamente circulação de transporte, isso está acontecendo em várias cidades do Brasil”, disse Malafaia. “Então, eu vou suspender os meus cultos”. Mas completou: “Tem uma coisa: eu vou ampliar a hora de igreja aberta, que igreja aqui não vai ficar fechada, não”.

Bolsonaro defendeu, em sua entrevista no Programa do Ratinho, que as igrejas devem ficar abertas. “É o último refúgio”, disse o presidente.