Prevendo nova onda da Covid, governo de SP anuncia compra de 9 milhões de kits intubação

247 - O secretário de Estado da Saúde de São Paulo Jean Gorinchteyn anunciou nesta sexta-feira (30) um chamamento junto a municípios da Grande São Paulo e a capital para a aquisição de 9 milhões de kits intubação, que enfrenta escassez dos medicamentos.

"A secretaria de Estado da Saúde está terminando um chamamento junto aos municípios, no qual os municípios da Grande São Paulo e a cidade de São Paulo estão inclusos, para a aquisição dos kits intubação numa compra internacional. Estima-se a compra de 9 milhões de doses desses produtos, lembrando que consumo médio mensal gira em torno de 3,5 milhões para dar a garantia e a segurança de que todos os 645 municípios sejam adequadamente assistidos", disse o secretário no evento de entrega de 420 mil doses da Coronavac para o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, no Instituto Butantan.

"Com esta remessa, temos um total de 42 milhões e 50 mil doses da vacina do Butantan. Na próxima quinta-feira, estaremos entregando mais 1 milhão de doses", disse o governador João Doria (PSDB).

Doria afirmou ainda que o governo do estado vai detalhar na próxima quarta-feira (5) o cronograma de vacinação para pessoas com comorbidades, previsto para o dia 10 de maio. Serão imunizadas, inicialmente, pessoas com síndrome de down, pacientes renais em tratamento de diálise e transplantados em uso de imunossupressores, grupo que soma 120 mil pessoas na faixa de 18 a 59 anos no estado.

Com informações do Estadão.

