PRF confirma que três crianças estão entre os mortos em acidente no Norte de Minas

247 - A Polícia Rodoviária Federal confirmou que três crianças estão entre as oito vítimas fatais do acidente na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas. A colisão envolveu um ônibus e uma carreta, deixou ainda nove pessoas feridas e provocou a interdição da rodovia por mais de 11 horas.

As informações são do g1. O policial rodoviário federal Ronildo da Silva afirmou que, além das três crianças, cinco adultos morreram no acidente. Segundo ele, quando as equipes chegaram ao trecho, parte dos sobreviventes já havia sido encaminhada para hospitais da região.

O acidente ocorreu por volta das 4h30, na altura do km 234 da BR-251. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão frontal entre os dois veículos. Após o impacto, o ônibus e a carreta foram atingidos por chamas.

O ônibus havia saído de São Bernardo do Campo, em São Paulo, com destino a Aracaju, em Sergipe. A carreta fazia o trajeto entre Fortaleza, no Ceará, e Piracicaba, no interior paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as oito vítimas fatais estavam no ônibus e ficaram carbonizadas depois que o veículo pegou fogo. Os corpos foram transferidos na madrugada desta segunda-feira (25) do Norte de Minas para o Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte.

No IML, os corpos passarão por exames de identificação e demais procedimentos periciais. A transferência foi realizada após o trabalho das equipes no local do acidente.

Entre os sobreviventes socorridos estão o motorista do ônibus, de 41 anos, um idoso de 72 anos, uma mulher de 61 anos, três homens de 30, 38 e 42 anos, além de uma pessoa de 24 anos. Todos foram levados para unidades de saúde da região.

A BR-251 permaneceu interditada por mais de 11 horas em razão do acidente e dos trabalhos de resgate, perícia e remoção dos veículos. A liberação da rodovia ocorreu no fim da tarde de domingo (24).