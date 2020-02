PRF prende grupo do Bonde do Ecko, maior milícia do Estado do Rio de Janeiro

O Bonde do Ecko, comandado por Wellington da Silva Braga, o Ecko, é a maior milícia do Rio desde 2017. O grupo explora o controle de postos de combustível, transporte irregular e extração de saibro edit

247 - A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite deste sábado (1), em Seropédica, no Rio de Janeiro, três homens que portavam armas, munições e uma grande quantidade em dinheiro.

De acordo com a Polícia, o trio faz parte do Bonde do Ecko, comandado por Wellington da Silva Braga, o Ecko, a maior milícia do Rio desde 2017.

O grupo explora o controle de postos de combustível, transporte irregular e extração de saibro.