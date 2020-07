Primeira Miss Brasil, Martha Rocha morre aos 87 anos

Martha Rocha era baiana e foi eleita Miss Brasil em junho de 1954. Ela morreu neste sábado (4) em Niterói, no Rio de Janeiro, vítima de insuficiência respiratória seguida de infarto edit

247 - Eterna Miss Brasil, Martha Rocha morreu neste sábado (4) em Niterói, no Rio de Janeiro, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória seguida de infarto. O enterro aconteceu neste domingo no Cemitério no Santíssimo Sacramento.

A causa da morte, segundo um de seus três filhos, Álvaro Piano, foi insuficiência respiratória seguida de infarto, informou o portal G1.

Baiana nascida em Salvador, Martha foi eleita Miss Brasil em junho de 1954, quando o concurso começou a ser realizado oficialmente, no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, Região Serrana do RJ. No mesmo ano, foi ao Estados Unidos e disputou o Miss Universo, ficando em segundo lugar após perder para a americana Miriam Stevenson.

“A vida dela foi muito sofrida nos últimos anos, ela estava acamada há muito tempo e não conseguia andar. Morreu sem muito sofrimento. Ela já estava cansada. Rodeado de pessoas que cuidavam dela. Esses últimos meses a gente só se falava através de contatos telefônicos. Sinto falta da minha mãe, mas ela descansou”, disse Álvaro.

