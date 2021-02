Primeira vacinada no Brasil, Monica Calazans recebe 2ª dose de vacina contra a Covid-19

Com a imunização de Monica Calazans, São Paulo inicia segunda fase de aplicação da Coronavac edit

Grasielle Castro, Metrópoles - A enfermeira Monica Calazans, primeira a ser imunizada contra a Covid-19 no Brasil, recebeu nesta sexta-feira (12), em São Paulo, a segunda dose da vacina. Com essa aplicação, o estado inicia a segunda fase etapa da vacinação.

Em evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a enfermeira ressaltou que, mesmo vacinada, continua adotando as medidas de combate à pandemia.

Leia mais no Metrópoles.

