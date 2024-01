Primeiro ano da gestão Tarcísio é marcada por investimento menor que em governos anteriores

Apoie o 247

247 - No final de seu primeiro ano à frente do governo de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), reduziu os investimentos públicos em comparação com seus antecessores, Rodrigo Garcia (PSDB) e João Doria (PSDB).

De acordo com o Metrópoles, dados da Secretaria Estadual da Fazenda, os investimentos do governo totalizaram R$ 19,4 bilhões em áreas como Saúde, Educação, Segurança Pública, Transportes e Habitação. Em 2022, esses investimentos atingiram a marca de R$ 30,5 bilhões, corrigidos pela inflação. Em resumo, houve uma queda de 36% em relação ao ano anterior.

Especialistas em gestão pública afirmam que é comum que governos aumentem os investimentos no último ano de mandato, quando as ações planejadas nos anos anteriores começam a se concretizar. Além disso, o desejo de permanecer na memória dos eleitores muitas vezes leva a um aumento nas obras e ações realizadas.

O ano de 2022, no entanto, apresentou circunstâncias atípicas devido à retomada da economia após a contração registrada nos dois anos anteriores devido à pandemia de Covid-19. Isso resultou na liberação de investimentos que estavam represados.

Contudo, Tarcísio também ficou abaixo de Doria em 2019, seu primeiro ano de governo, em áreas como Saúde, Educação e Segurança Públic. “Doria investiu R$ 875 milhões na Saúde em seu primeiro ano; Tarcísio, R$ 423,8 milhões. Já na Educação, os gastos do ex-governador haviam sido de R$ 1,2 bilhão em 2019. Em 2023, sob Tarcísio, foram de R$ 733 milhões, uma queda de 42%. Os valores de Doria estão ajustados pela inflação”, ressalta a reportagem. Os investimentos em Segurança Pública também passaram de R$ 767 milhões em 2019 para R$ 361 milhões em 2023.

A Secretaria da Fazenda justificou a queda nos investimentos, atribuindo-a a um cenário econômico adverso para as finanças públicas, o que resultou na “queda da arrecadação do ICMS não apenas em São Paulo, mas em todas as unidades federativas”.

