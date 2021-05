Primeiro de caso de cepa indiana no Rio é monitorado pela Prefeitura

247 - Um homem de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, que não teve a identidade revelada, está sendo monitorado pela prefeitura da cidade após testar positivo para Covid-19, no último sábado (22), quando retornava da Índia. De acordo com o órgão municipal, o homem estava no país asiático a trabalho e teve o diagnóstico ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

"O trabalhador está em contenção e isolamento preventivo. A pedido do CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, do governo do estado), vamos auxiliar na investigação genômica, com as informações do percurso que o paciente fez e os contatos que manteve. Ainda não há identificação do tipo de variante que o paciente está contaminado", afirmou o subsecretário Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Charbell Kury.

Segundo reportagem do UOL, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) notificou as companhias Qatar e Latam a fornecerem a lista de passageiros.

Até o momento, o Brasil confirmou seis casos de pessoas infectadas pela B.1.617, variante indiana do novo coronavírus, no Maranhão. Os contaminados são tripulantes do navio Shandong da Zhi, que veio da África do Sul e foi fretado pela Vale. Há um caso suspeito no Ceará e dois no Pará.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.