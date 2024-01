Primeiro trem de monotrilho da Linha 17-Ouro chegará ao Brasil até junho, diz BYD

No entanto, para a realização dos testes em via, é necessário que as obras civis da Linha 17-Ouro avancem em ritmo mais acelerado do que o atual edit

247 - A BYD SkyRail, empresa chinesa responsável pela fabricação dos trens de monotrilho da Linha 17-Ouro, anunciou que o primeiro trem do ramal deve chegar ao Brasil até junho deste ano, informou o site Metrô/CPTM.

As composições, que estão sendo fabricadas na China, deverão iniciar sua operação entre o Aeroporto de Congonhas/Washington Luiz e a estação Morumbi, onde se interligará à Linha 9-Esmeralda.

Segundo a empresa, após a chegada, o trem passará por uma fase de comissionamento e, em seguida, iniciará os testes em via. Além dos 14 trens previstos no contrato, a BYD SkyRail é responsável pela implementação de sistemas e equipamentos, incluindo os Aparelhos de Mudança de Via (AMVs), com o primeiro já instalado no pátio Água Espraiada. Ao todo, a linha contará com 36 conjuntos de AMVs.

A responsabilidade da BYD também se estende à fabricação e implantação das portas de plataforma em todas as estações da linha 17-Ouro. O primeiro conjunto de portas já está a caminho do Brasil por via marítima.

Entretanto, para a realização dos testes em via, é necessário que as obras civis da Linha 17-Ouro avancem em ritmo mais acelerado do que o atual. Desde que a empresa Agis assumiu as obras em setembro do ano passado, pouco progresso foi observado. Ainda assim, há tempo hábil para a conclusão, pois a inauguração do trecho prioritário com oito estações está prevista para junho de 2026, prazo que também foi estendido no contrato com a BYD.

