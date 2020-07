Principais escolas de samba do Rio dizem que só participam de desfile se tiver vacina

Representantes das grandes escolas do Rio de Janeiro vão se reunir nesta terça-feira (14), para decidir os rumos do carnaval de 2021, por conta dos reflexos da pandemia da Covid-19 edit

247 - Representantes das grandes escolas do Rio de Janeiro vão se reunir nesta terça-feira (14), na Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), para decidir os rumos do carnaval de 2021, por conta da pandemia da Covid-19.

Segundo informações do jornal O Globo, os principais dirigentes das escolas de samba disseram que não desfilarão em 2021, a menos que seja desenvolvida uma vacina a tempo.

Segundo o jornal, Mangueira, Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel, Beija-Flor e São Clemente vão votar juntas pelo adiamento da festa por tempo indeterminado.

Uma das hipóteses estudada seria transferir os desfiles para os feriados da Semana Santa, em abril, ou de Corpus Christi, em junho. A mudança no calendário está sendo capitaneada pelo prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), que defende uma solução conjunta para todos estados do país.

