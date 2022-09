Prioridade é eleger Lula, diz Lúcia França, candidata a vice-governadora de São Paulo

Candidata do PSB a vice de Haddad, Lúcia França diz que eleger Lula é salvar a democracia das ameaças de Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - A educadora Lúcia França (PSB), candidata a vice-governadora de São Paulo na chapa liderada por Fernando Haddad (PT), diz que, se tivesse que escolher entre a vitória para o Governo de São Paulo e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente, ficaria com a segunda opção.

Ao mesmo tempo, destaca a importância da campanha para o governo paulista. "É claro que a gente vai fazer de tudo para a gente estar remando juntos, o estado de São Paulo junto com a Presidência da República", afirma em entrevista à Folha de S.Paulo.

A educadora atribui ao machismo as críticas à sua indicação para compor a chapa majoritária em São Paulo e refuta que seja inexperiente. "Eu não me vejo tão inexperiente assim na vida pública. Acompanho o Márcio o tempo todo. Participo da vida pública dele desde que foi candidato pela primeira vez, a vereador. E nunca houve uma decisão dele da qual não participei. Eu me sinto apta a colaborar", afirma.

Lúcia França é filiada ao PSB há 20 anos e se afirma como militante partidária. "Sou de esquerda. Sempre, desde menina." Ela apoiou as campanhas pelas Diretas Já e pela Constituinte e conta ter aprendido política na teoria e na prática na Igreja Católica, como líder da Pastoral da Juventude.

A vice de Haddad enfatiza a prioridade de eleger Lula, pois em sua opinião se trata de salvar a democracia das ameaças de Jair Bolsonaro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.