Procon-SP registra alta de 220% nas reclamações sobre álbum da Copa de 2026

247 - O número de reclamações envolvendo o álbum da Copa do Mundo de 2026 disparou nos últimos meses em São Paulo. Dados divulgados pelo Procon-SP apontam crescimento de 220% nas queixas relacionadas à comercialização de figurinhas, álbuns e kits promocionais do torneio.

Segundo informações publicadas pela Agência SP, as reclamações passaram de 34 registros em abril para 109 em maio. Entre os principais problemas relatados pelos consumidores estão golpes em redes sociais, anúncios enganosos, venda de produtos falsificados e falhas na entrega das mercadorias.

O órgão de defesa do consumidor alerta que muitos compradores acabam adquirindo produtos ligados à Copa do Mundo em marketplaces, grupos de mensagens e perfis de redes sociais sem confirmar a confiabilidade do vendedor. A recomendação é priorizar pontos de venda autorizados pela empresa responsável pela comercialização oficial do álbum e das figurinhas.

Crescem denúncias sobre produtos ligados à Copa

As reclamações não se restringem apenas ao álbum oficial da competição. Desde março deste ano, o Procon-SP contabilizou 238 ocorrências relacionadas a produtos, ofertas e serviços associados à Copa do Mundo de 2026.

Os registros tiveram aumento contínuo ao longo dos últimos meses. Em março, foram 19 reclamações. Em abril, o número subiu para 63. Já em maio, houve salto para 156 ocorrências, indicando maior procura por itens ligados ao evento esportivo e também crescimento nos problemas enfrentados pelos consumidores.

Entre os principais transtornos relatados estão a não entrega ou atraso no envio de produtos, com 115 reclamações registradas. Também aparecem com destaque casos de oferta não cumprida ou publicidade enganosa, que somaram 34 registros, além de 24 reclamações relacionadas ao recebimento de produtos incompletos ou diferentes do pedido realizado.

Produtos promocionais lideram reclamações

As ocorrências envolvem diferentes tipos de mercadorias associadas à Copa do Mundo. Entre os itens mais citados estão televisores, roupas, eletrodomésticos, eletrônicos e produtos colecionáveis comercializados em campanhas promocionais ligadas ao torneio.

O Procon-SP destaca que a proximidade do evento esportivo costuma impulsionar campanhas de vendas e promoções temáticas, aumentando o risco de fraudes e irregularidades, especialmente em plataformas digitais sem fiscalização adequada.

O órgão orienta os consumidores a pesquisarem a reputação das lojas antes de concluir qualquer compra e a desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do valor praticado no mercado.

Procon orienta consumidores sobre compras online

Outra recomendação importante é verificar informações como CNPJ, endereço físico e canais de atendimento da empresa responsável pela venda. O consumidor também deve guardar anúncios, comprovantes de pagamento e conversas realizadas durante a negociação.

Antes de finalizar a compra, o Procon-SP recomenda conferir cuidadosamente os prazos de entrega, políticas de troca e condições gerais da oferta anunciada.

Nos casos de figurinhas e itens colecionáveis, o órgão orienta verificar se os produtos são oficiais e se o fornecedor apresenta identificação clara e confiável. Consumidores que enfrentarem problemas podem registrar reclamações pelos canais oficiais do Procon-SP, disponíveis no site www.procon.sp.gov.br.