Procuradora é agredida por colega em SP após abertura de processo disciplinar contra o agressor (vídeo)

247 - A procuradora-geral do município paulista de Registro, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de 39 anos, foi agredida por um colega, Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, dentro da prefeitura, onde trabalham.

Ela ficou com o rosto ensanguentado depois da agressão, que foi filmada por outra funcionária. O homem desferiu socos e chutes contra a procuradora.

Segundo o G1, a agressão aconteceu na tarde da última segunda-feira, 20, e teria sido motivada pela abertura de um processo administrativo contra o homem por conta de sua postura no ambiente de trabalho.

Um boletim de ocorrência (BO) sobre o caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) do município, de acordo com a reportagem.

A covardia não acaba. Vamos deixar o bonito famoso? O "valentão" Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, lotado em Registro/SP, agredindo a colega, também procuradora.

Pra mim, além de misoginia e machismo, é o retrato da desumanização. pic.twitter.com/Ja4l4s0TBk CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 21, 2022

