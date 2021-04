Procuradora Thaméa Danelon, que conspirou contra o STF na Lava Jato, dá curso sobre “Justiça e corrupção”

Segundo a série Vaza Jato, a procuradora Thaméa Danelon, do MPF em São Paulo, colaborou com o advogado Modesto Carvalhosa na redação de um pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes edit

247 - A procuradora Thaméa Danelon, que integrou a força tarefa operação Lava Jato, divulgou neste sábado (3), nas redes sociais, um curso sobre "Justiça e Corrupção".

“Pessoal, estão abertas as pré inscrições para meu curso on line ‘Justiça & Corrupção’. O curso é destinado para qualquer pessoa, pois é um curso voltado principalmente para o público leigo! Acesse o link e veja mais informações e já faça sua pré inscrição”, escreveu Danelon pelo Twitter.

A procuradora é personagem da série de reportagens da Vaza Jato, suspeita de trabalhar em pedido de impeachment de do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O trabalho foi feito em parceria com o advogado Modesto Carvalhosa, um dos articuladores do impeachment fraudulento de Dilma Rousseff.

Pessoal, estão abertas as pré inscrições para meu curso on line “Justiça & Corrupção”. O curso é destinado PARA QUALQUER PESSOA, pois é um curso voltado principalmente para o público leigo! Acesse o link e veja mais informações e já faça sua pré inscrição. https://t.co/aknw7f3iuL pic.twitter.com/0r4Z2TvzEf — Thaméa Danelon (@thameadanelon) April 3, 2021

Leia também matéria do Conjur, publicada em 16 de setembro de 2019, sobre o assunto:

A procuradora Thaméa Danelon, do Ministério Público Federal em São Paulo, colaborou com o advogado Modesto Carvalhosa na redação de um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.

É o que dizem as mensagens vazadas entre procuradores, enviadas ao The Intercept Brasil e analisadas em parceria com o jornalista Reinaldo Azevedo.

"O Professor Carvalhosa [Modesto Carvalhosa, advogado] vai arguir o impeachment de Gilmar. Ele pediu para eu minutar para ele", escreveu a procuradora no dia 3 de maio de 2017, em chat privado com o procurador Deltan Dallagnol.

Ao saber da informação, Deltan demostrou entusiasmo. "Sensacional Tamis!", escreveu antes de aconselhar a colega a ir atrás de procuradores do Rio de Janeiro. “Fala com o pessoal do RJ QUE TEM tudo documentado quanto à atuação do sócio da esposa", disse.

Thaméa respondeu a Deltan informando que já estava em contato com Eduardo El Hage, procurador da República no Rio. O “sócio da esposa” a quem Deltan e Thaméa se referem é o advogado Sérgio Bermudes, que trabalha no escritório da mulher do ministro Gilmar Mendes, a advogada Guiomar Feitosa Mendes.

Deltan ainda se ofereceu para revisar o pedido de impeachment de Thaméa.

13:59:52-Deltan: Se quiser olhamos depois de Vc redigir

13:59:53-Thamea: Eba!!!! Obrigada!!!

13:59:57-Thamea: Já estou escrevendo!!!

14:00:11-Thamea: Quero sim!!! Lógico!! Obrigada!!

Danelon é cotada para chefiar o grupo que se autodenomina "lava jato" na futura gestão do Procurador-Geral da República escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, Augusto Aras, cuja aprovação ainda passará pelo Senado.

Já o advogado Modesto Carvalhosa representa sócios minoritários da Petrobras numa ação na qual é pedida indenização de R$ 80 bilhões. O caso tramita na Câmara de Arbitragem do Mercado da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, segundo reportagem do site Poder 360.

