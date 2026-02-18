Professor da UFMG é investigado por atacar cadeirante em Belo Horizonte

247 - A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) suspeito de discriminação contra um homem cadeirante em Belo Horizonte. As informações são do G1.

O caso veio à tona após a chef Juliana Duarte, proprietária de um restaurante no bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital, relatar nas redes sociais um episódio ocorrido no último sábado (14). Segundo ela, ao chegar ao estabelecimento com o marido, Pedro Edson Cabral Vieira, que é cadeirante, o casal encontrou um veículo estacionado sobre a faixa de pedestres, bloqueando o acesso à rampa de acessibilidade.

De acordo com o relato, o carro pertencia ao professor da Escola de Engenharia da UFMG Pedro Benedito Casagrande. Juliana questionou o docente perguntando se "ele não tinha vergonha de estacionar na faixa de pedestre". Segundo a chef, ele respondeu que não e que era "escroto", antes de retirar o veículo do local.

Ainda conforme a denúncia, o professor entrou no restaurante pouco depois e, em tom considerado sarcástico, teria dito: "E aí, ele voltou a andar?". A declaração gerou indignação nas redes sociais e motivou o registro da ocorrência.

Em nota oficial, a UFMG informou que apura o caso administrativamente, em "observância dos ritos processuais e adoção de todas as providências cabíveis, na forma da lei". A instituição não detalhou prazos nem possíveis medidas disciplinares.