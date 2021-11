Professora Bebel é barrada ao tentar falar com secretário da Educação de SP (vídeo)

Deputada estadual de SP diz que, após muita pressão, foi recebida pelo coordenador pedagógico: "essa é a natureza autoritária do secretário Rossieli Soares e do governador Doria" edit

Revista Fórum - A deputada estadual Professora Bebel (PT) foi barrada ao tentar entrar na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) nesta quinta-feira (18) para falar com o secretário de Educação, Rossieli Soares. Segundo a assessoria de imprensa, Bebel chegou a ser agredida pelo segurança.

Mais cedo, Bebel, que é presidenta do Sindicato dos Professores e Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), participou de uma reunião na Casa do Professor, em frente à Seduc para discutir a situação dos Centros Estaduais de Jovens e Adultos (Ceejas).

À Revista Fórum, a deputada contou que, após muita pressão, foi recebida pelo coordenador pedagógico. “Vergonhosamente tentaram me impedir, deputada eleita pelo povo e presidenta do maior sindicato da América Latina, de entrar na sede da Secretaria da Educação. Essa é a natureza autoritária do secretário Rossieli Soares e do governador Doria”, criticou.

