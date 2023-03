Professora que conseguiu imobilizar jovem com faca em escola se pronuncia após momentos de terror

Apoie o 247

247 - A professora de educação física Cinthia Barbosa, que conseguiu imobilizar o estudante que atacou educadores e alunos dentro da sala de aula da Escola Estadual Thomazia Montoro, relatou nesta terça (28) sobre a dificuldade de falar sobre os acontecimentos ao ir na manhã no velório da professora Elisabete Tenreiro, assassinada durante o ataque, aos 71 anos de idade.

>>> Professora de 71 anos morre após ser esfaqueada por estudante em colégio na Vila Sônia, em SP (vídeo)

"É bastante difícil falar ainda assim porque acho que nesse momento as emoções estão bem afloradas. Então, eu vou me limitar a tudo isso que eu estou sentido agora, a me expressar ali dentro agora com meus colegas. Embora o momento não seja para isso, ou talvez seja porque é uma confusão de sentimentos, eu quero passar energia para os meus colegas, para família, para toda nossa comunidade escolar, também para todo um sistema de educação. Então, eu vou lá agora. É só amor.", disse ela em declaração ao portal G1.

