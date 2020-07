Projeto para construção de muro separando Paraisópolis do Morumbi é rejeitado

Pedido partiu de associação de moradores de um condomínio de alto padrão, localizado no Morumbi, a poucos metros da comunidade da comunidade de Paraisópolis edit

247 - A elite paulistana sofreu uma recente derrota. Um muro que dividiria a comunidade de Paraisópolis da parte nobre do bairro do Morumbi foi vetado pela prefeitura da capital. A construção do muro foi um pedido de uma associação de moradores de um condomínio de alto padrão, localizado a poucos metros da comunidade, e foi negado pela prefeitura, informa reportagem da Band.

A região vai ganhar um parque, com mais de 68 mil metros quadrados de área de lazer, entre a comunidade e o condomínio de casas de alto padrão Jardim Vitória Régia e uma associação de moradores do condomínio enviou uma carta para a prefeitura pedindo a construção de um muro de três metros de altura para separar o parque popular das residências de Paraisópolis.

Segundo a reportagem, na solicitação, além de pedirem a proibição de piqueniques, entrada de carros e motos, foi solicitado o veto à entrada de “pessoas cujas atitudes agridam a moral e os costumes”.

Os moradores de Paraisópolis encararam a ação como mais uma medida de preconceito e desrespeito com a comunidade.

