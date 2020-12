Promotor bolsonarista sofre grande derrota em eleição no Ministério Público do Rio

247 - O MP do Rio escolheu nesta sexta-feira (11) quais promotores ou procuradores de Justiça devem formar a lista tríplice da qual sairá o próximo procurador-geral do órgão.

Segundo o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo, Marcelo Rocha Monteiro, bolsonarista assumido, atingiu apenas 8% das intenções de voto.

Se fosse eleito, Monteiro poderia cuidar dos casos envolvendo as investigaçõies do assassinato de Marielle Franco e também investigações que apuram o esquema de rachadinha do senador Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz. Segundo o jornalista, o bolsonarista ficou na quarta colocação num pleito em que Luciano Mattos (32%), Leila Costa (29%) e Virgílio Stavridis (25%) ficaram na frente.

O conhecimento liberta. Saiba mais