Protesto foi a única forma de dar visibilidade à morte de NegoVila Madalena, diz artista

NegoVila Madelena tentou apartar uma briga e foi agredido por policial. No chão, levou um tiro no tórax edit

Rede Brasil Atual - O artista plástico e grafiteiro Wellington Copido Benfati, conhecido como NegoVila Madalena, foi assassinado por um policial, no último sábado (28), na Vila Madalena, zona oeste da capital paulista. A morte de NegoVila causou comoção entre moradores do bairro e colegas do grafite.

O artista plástico e grafiteiro Celso Mazu, conhecido como Prozak, lembra que o amigo representava uma outra cara da Vila Madalena, antes de sua elitização. “Ele é um filho da Vila Madalena antes da gentrificação. Tinha contato com as favelas ao redor, com a escola de samba. Ele era um skatista muito talentoso e carismático, circulando em vários meios da música até com os puxadores de carroça”, lembra Prozak, à Rádio Brasil Atual.

No dia seguinte do assassinato, o ponto turístico da capital Beco do Batman, localizado na Vila Madalena, e famoso pelo extenso mural de grafites, foi todo pintado de preto. Para Prozak, a ação foi necessária para não deixar a morte de NegoVila cair no esquecimento. “As pessoas fizeram um velório informal num bar na região para lamentar a morte e, depois, surgiu a ideia de pintar o Beco do Batman. Apagar o muro é o único jeito de trazer visibilidade para a situação e, sem aquela ação, o Negovila seria só mais um cara morto.”

Luto por NegoVila

NegoVila estava acompanhado de ao menos nove amigos no Royal Bebidas, uma distribuidora da região. O grupo chegou na noite da sexta-feira (27) e lá permaneceu bebendo na calçada até o episódio que culminou com o artista baleado, por volta das 4h30 deste sábado.

De acordo com a Folha de S.Paulo, testemunhas disseram que, ao tentar acabar com uma confusão, NegoVila foi agredido com um soco no rosto desferido pelo policial. Ele revidou. Armado, o policial deu um tiro para o alto e causou uma correria entre os frequentadores da distribuidora que estavam na calçada.

Assustado, NegoVila também correu, mas caiu no chão. Os depoimentos apontam que o policial se aproximou e atirou contra o artista. O tiro atingiu o tórax da vítima. “Ele foi vitima de um homicídio, por um policial que estava fora de serviço, durante a madrugada. Esse sujeito já tinha arrumado confusões ao redor, porque estava bêbado”, afirma o colega.

