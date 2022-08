PSB decide cortar recursos do fundo eleitoral para campanha de Molon ao Senado

Medida é mais um fator de pressão para a retirada da candidatura ao Senado no Rio, que descumpre o acordo com o PT para aliança com Marcelo Freixo edit

247 - A executiva nacional do PSB decidiu nesta quarta-feira (3) que o deputado Alessandro Molon ficará sem recursos do fundo eleitoral para a sua candidatura ao Senado no Rio, que descumpre o acordo do partido com PT para a aliança em torno de Marcelo Freixo (PSB) como candidato a governador.

Segundo o jornal O Globo, o ex-governador Marcio França, tesoureiro do PSB, é quem vai comunicar a decisão a Molon. A executiva nacional do PT se reúne nesta quinta-feira para discutir a situação do Rio.

O PT pressiona para que o PSB abra mão da disputa pelo Senado para manter o aliança com Marcelo Freixo, candidato a governador. Os petistas querem que o candidato ao Senado da chapa seja o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano.

Benedita da Silva critica PSB por não cumprir acordo no Rio: “estou muito indignada”

Em áudio que circula nesta quarta-feira (3) em grupos de Whatsapp, a deputada federal Benedita da Silva, quadro histórico do PT do Rio de Janeiro, cobra militantes do partido por posicionamentos que, segundo ela, são prejudiciais ao próprio partido em relação à aliança com o PSB no estado. O destinatário do áudio não é conhecido.

Nesta terça, o Diretório Estadual do PT aprovou resolução retirando o apoio a Marcelo Freixo ao governo do estado, uma vez que o PSB não cumpriu sua parte no acordo ao lançar a candidatura de Alessandro Molon ao Senado. As legendas haviam acertado que a chapa teria um nome do PT para concorrer à vaga - o de André Ceciliano, que tem apoio do ex-presidente Lula.

“Eu estou muito indignada com isso”, afirma a deputada no áudio (ouça a íntegra ao final da matéria). “Isso não é papel que se faça”, completa, em crítica dura à postura do PSB.

