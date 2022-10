PSB-MG decide expulsar prefeitos que apoiaram Jair Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O PSB de Minas Gerais decidiu desfiliar prefeitos de municípios mineiros que declararam apoio a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. As informações são do jornalista Guilherme Amado , do Metrópoles.

A sigla alega que o atual momento de “ameaça à democracia não pode permitir, em nenhuma hipótese, que seus filiados apoiem a reeleição de Bolsonaro”.

“A decisão de prefeitos e prefeitas de apoiarem o candidato do Partido Liberal consiste em iniciativa que afronta cabalmente o PSB e a Coligação Brasil da Esperança, fato que enseja a expulsão sumária desses mandatários”, diz o documento encaminhado a filiados.

