PSB recua e decide investir na campanha de Molon ao Senado

247 - O PSB ajudou o deputado federal Alessandro Molon com R$ 2,650 milhões na campanha do parlamentar ao Senado, de acordo com a coluna de Guilherme Amado, publicada nesta sexta-feira (2). O partido não tinha ajudado o candidato.

Segundo o tesoureiro do PSB, Márcio França, que integra o Diretório Nacional e é candidato ao Senado pelo estado de São Paulo, Molon seria punido por supostamente quebrar um acordo do partido com o PT para que o candidato ao Senado da chapa dos dois partidos no Rio de Janeiro fosse um petista.

No estado do Rio, o PSB tem o deputado federal Marcelo Freixo como candidato ao governo estadual. Na chapa, o deputado estadual André Ceciliano (PT) é candidato ao Senado.

Molon, entretanto, recebeu menos dinheiro do que alguns dos outros candidatos do PSB ao Senado pelo país, inclusive de estados menores do que o Rio de Janeiro, como Flávio Dino, que disputa pelo Maranhão, e Yasnaia Pollyanna, pela Paraíba.

O PSB do Rio de Janeiro recebeu R$ 4 milhões para serem gastos nas campanhas a deputado e na estrutura do partido, com o objetivo de prestar contas e cuidar de assuntos jurídicos da sigla durante a campanha eleitoral.

O jornalista Marcos Uchôa, ex-repórter da TV Globo, retirou na última terça-feira (30) a sua candidatura a deputado federal. Ele afirmou que o partido não transferiu dinheiro.

