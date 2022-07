PSD de Kassab apoia Lula no RJ e indicado de Bolsonaro em SP

Apoie o 247

Metrópoles - O PSD de Gilberto Kassab apoia Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o indicado de Jair Bolsonaro para o governo de São Paulo. No Rio de Janeiro, porém, o candidato do partido ao governo, Felipe Santa Cruz, apoia Lula.

É esperado, inclusive, um encontro de Lula com Santa Cruz e Eduardo Paes, presidente estadual do PSD, na próxima ida do ex-presidente ao Rio de Janeiro. No estado, o nome de Bolsonaro para o Executivo é Cláudio Castro, atual governador e seu colega de partido no PL.

Antes de assumir a aliança com Tarcísio ao governo paulista, na quarta-feira (6/7), Kassab deixou claro a aliados de Lula que o apoio não representa uma proximidade de Jair Bolsonaro na eleição presidencial.

