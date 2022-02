PSD, de Paes, e PDT selam aliança ao governo do Rio de Janeiro

O encontro contou com a presença de Paes, o presidente do PDT, Carlos Lupi, ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves e o ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o presidente do PDT, Carlos Lupi, se reuniram nesta quarta-feira, 2, e oficializaram a aliança entre os dois partidos na disputa pelo governo do estado nas eleições deste ano. O encontro foi na sede da Prefeitura e contou também com a presença do ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) e o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Felipe Santa Cruz.

“Decidimos aqui hoje que PDT e PSD vão caminhar juntos na eleição pro governo do Estado. Não estamos falando de nomes. Temos dois belos nomes nessa aliança. Vinha conversando com o Lupi e ambos entendíamos, e os nossos candidatos também, que a gente precisava apresentar uma candidatura no estado do Rio de Janeiro que pudesse enfrentar os desafios que o estado tem diante de si”, afirmou Paes ao jornal O Globo.

“Temos uma preocupação grande com a gravidade da crise do Rio. É a crise econômica e social mais grave da história do estado. É fundamental que a gente seja capaz de mobilizar as forças vivas do Rio pra essa reconstrução, diante desse cenário dramático. Venho conversando com o Felipe há um tempo, o conheço há muitos anos. É um exemplo de determinação e coragem nesse período dramático da democracia, à frente da OAB. Tenho certeza de que vai dar tudo certo”, disse.

