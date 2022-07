PSDB deve anunciar César Maia como vice de Freixo nesta sexta

E um anúncio oficial, com as presenças de Freixo e Maia, deve ser feito na próxima quarta edit

247 - O PSDB deve anunciar nesta sexta-feira, 22, que o ex-prefeito do Rio de Janeiro Cesar Maia (PSDB) será candidato a vice-governador do estado do Rio na chapa de Marcelo Freixo (PSB), informou a coluna de Gerson Camarotti no G1.

Segundo o G1, um anúncio oficial, com as presenças de Freixo e Maia, deve ser feito na próxima quarta-feira, 27.

Ainda haverá uma reunião da executiva nacional da federação PSDB-Cidadania.

Camarotti lembrou que o acordo foi possibilitado através do ex-presidente da Câmara dos Deputados e filho do pré-candidato a vice, Rodrigo Maia (PSDB).

