PSDB está apreensivo sobre decisão de Doria quanto ao futuro da carreira política

247 - Depois de se afastar da disputa pela Presidência da República, o ex-governador João Doria vai anunciar o seu futuro político num pronunciamento marcado para o próximo dia 13.

Doria voltou de uma viagem de descanso de uma semana aos Estados Unidos na quinta-feira (2), mas seu rumo nas eleições de 2022 segue incerto.

Logo após renunciar à sua pré-candidatura no último dia 23, Doria se despediu nas redes sociais com um “até breve” e disse que estará “sempre à disposição de lutar a guerra” quando for chamado.

Os tucanos estão apreensivos sobre a decisão de Doria. Alguns temem que com a inviabilidade do nome da senadora Simone Tebet como candidata, Doria volte a postular a candidatura ao Palácio do Planalto.

Não está descartada uma candidatura de Doria ao Senado ou à Câmara.

Aliados do ex-governador, porém, também trabalham com a hipótese de que ele volte a se dedicar à iniciativa privada e ao grupo Lide, de líderes empresariais, do qual é fundador.

Outros ainda acreditam que Doria continuará atuando nos bastidores para ajudar na reeleição do governador Rodrigo Garcia (PSDB).

