PSL abre diálogo com Alckmin rumo a 2022

247 - A direção do PSL-SP abriu um diálogo com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), para a eleição presidencial de 2022. Uma candidatura dele pelo ex-partido de Jair Bolsonaro é vista como uma possibilidade para o tucano disputar novamente o Planalto, de acordo com informações publicadas pela Coluna do Estadão.

Se quiser disputar a eleição pelo PSDB, Alckmin enfrentará um certo desconforto. Os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) são dois nomes cogitados dentro da legenda para o pleito de 2022.

Segundo a coluna, o PSL também conversa com o MBL, pois o deputado estadual Arthur do Val (SP) quer ser candidato à sucessão de Doria. O vereador Fernando Holiday (Patriota) foi convidado pelo presidente do diretório paulista, Júnior Bozzella, para ser candidato a deputado federal.

