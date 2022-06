Psol do Rio repudia Cesar Maia para vice de Freixo e pode retirar apoio

Diretório da sigla pode retirar o apoio ao candidato do PSB caso Cesar Maia seja realmente escolhido como candidato a vice-governador do estado edit

Por Bruna Lima, Metrópoles - O PSol do Rio de Janeiro divulgará em instantes uma nota de repúdio à possibilidade do ex-prefeito Cesar Maia ser vice de Marcelo Freixo, candidato do PSB ao governo do estado e apoiado pelo partido.

O diretório estadual aprovou a nota com ampla maioria, por sete votos a três, sendo os três contrários a favor de uma retirada imediata de apoio a Freixo. O documento elaborado pelo partido alega que uma aliança com Cesar Maia significa uma aliança com o PSDB e com Eduardo Paes.

