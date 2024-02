PSOL pede cassação de Rubinho Nunes por 'difamar e perseguir' o padre Júlio Lancellotti

Apoie o 247

247 - O vereador Toninho Vespoli (PSOL) protocolou nesta quinta-feira (1) um pedido de cassação de mandato contra o colega Rubinho Nunes (União Brasil) na Câmara Municipal de São Paulo. "Verifica-se que o vereador comete os crimes de calúnia e difamação", disse. Os relatos foram publicados no jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com o pessolista, o vereador cometeu quebra de decoro parlamentar ao "difamar e perseguir" o padre Júlio Lancellotti e as entidades sem fins lucrativos que ajudam a população em situação de rua na Cracolândia, no centro da capital.

Padre Júlio Lancellotti. Foto: Felipe L. Gonçalves / Brasil 247

No documento, Vespoli afirmou que o parlamentar Rubinho Nunes "se aproveita de sua posição como representante legislativo para cometer atos criminosos, com previsão no Código Penal, é importante ressaltar que a imunidade parlamentar não deve ser confundida com a prática de atos tipificados no Código Penal, como os crimes contra a honra".

Essa é a segunda vez que Rubinho é alvo de pedido de cassação pelo mesmo motivo. Em dezembro, os vereadores Luna Zarattini e Hélio Rodrigues, os dois do PT, apresentaram denúncia contra ele na Corregedoria da Casa legislativa.

O vereador criticou a legenda pessolista. "O PSOL é tão patético que até nisso vive à reboque do PT. Ao invés de investigar as denúncias de abuso sexual contra menores, querem cassar o denunciante", afirmou.

Rubinho Nunes. Foto: André Bueno / Rede Câmara

