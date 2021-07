PSOL pede cassação de vereador que chamou ex-prefeito Celso Pitta de "negro de alma branca"

247 - A vereadora Luana Alves, líder do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo, protocolou representação para cassar o vereador Arnaldo Faria de Sá (PP), que na segunda-feira, 12, se referiu ao ex-prefeito Celso Pitta como "negro de alma branca".

Segundo a vereadora do PSOL, o vereador do PP foi racista ao ofender a dignidade do ex-prefeito negro. Ela alega que o vereador cometeu quebra de decoro, que é passível de punição com a cassação do mandato.

"Não há que se falar que o ato praticado pelo vereador Faria de Sá reproduz um mero 'costume', ou que se trata de um equívoco. Trata-se, na verdade, da reprodução de um fenômeno histórico de discriminação racial, que ainda hoje causa dores, normaliza violências, dizimina povos e provoca genocidio da população negra", diz o texto.

Sá citou o ex-prefeito ao lembrar que foi secretário de Governo. "Eu me preocupei com um negro, que era o Pitta, o prefeito da capital, que estava escorraçado, estava sendo atacado, vilipendiado", disse.

"Derrotei o impeachment, ele levou seu mandato até o final. Eu estava preocupado com um negro de verdade, negro de alma branca como as pessoas costumam dizer, não podemos ter essa preocupação de não estar preocupado com todos", disse.

Em seguida, o vereador afirmou que ‘errou’. “Não quero discutir com ninguém, quero pedir desculpas humildemente", declara.

