PSOL quer plebiscito para definir o que fazer com a estátua de Borba Gato em SP

Estátua que homenageia assassino de indígenas foi incendiada em um ato político e, diante do debate aberto sobre o tema, partido apresentou projeto na Câmara dos Vereadores da capital de São Paulo edit

Revista Fórum - O mandato coletivo Bancada Feminista do PSOL na Câmara dos Vereadores de São Paulo (SP) protocolou nesta sexta-feira (30), junto à Mesa Diretora da Casa, um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) com o objetivo de se convocar um plebiscito para que a população decida o que fazer com a estátua de Borba Gato, que fica na Zona Sul da capital paulista.

O monumento, que homenageia um bandeirante assassino de indígenas do século 18, foi incendiado em um ato político no último sábado (24) e, desde então, o debate sobre o tema tem dominado as discussões nas redes sociais.

O ativista Paulo Galo, que compõe o grupo Revolução Periférica, que reivindica a autoria do ato, foi detido na última quarta-feira (28) e segue preso.

