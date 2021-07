PT avisa aliados que terá candidato ao governo de São Paulo em 2022 e o nome mais provável é Haddad

247 – "O PT deve ter candidato próprio ao governo de São Paulo em 2022, apesar de defender a composição de uma frente progressista e o lançamento de uma candidatura única da esquerda no Estado. Com aval do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente estadual do partido, Luiz Marinho, dá o recado: é 'praticamente impossível' abrir mão da candidatura própria para apoiar outro nome, como o de Guilherme Boulos (Psol)", informa a jornalista Cristiane Agostine, do Valor Econômico.

"E é 'muito provável' a legenda lançar o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que tem feito encontros com apoiadores desde maio e colocou a pré-campanha na rua na semana passada, em cidades da região metropolitana de São Paulo", diz ainda a repórter.

