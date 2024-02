PT denuncia ao Ministério Público o uso indevido de recursos públicos no ato de Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 - Representantes do Partido dos Trabalhadores apresentaram nesta quinta-feira (29) uma denúncia ao Ministério Público Eleitoral (MPE) com o objetivo de apurar o uso indevido de recursos públicos no ato de Jair Bolsonaro (PL) no domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo.

O deputado estadual Paulo Fiorilo, líder da Federação PT/PCdoB/PV na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), foi quem enviou a denúncia. A informação foi publicada no Poder 360.

A federação quer que uma das linhas de investigação seja o suposto uso de veículos oficiais do Estado de São Paulo para o transporte de autoridades ao local do ato. O parlamentar disse também que houve "apoio à manifestação" na postagem feita no perfil oficial no Instagram do Secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite.

