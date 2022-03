PT do Rio dá ultimato ao PSB: ou apoia Freixo para o governo ou Molon para o Senado

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - A relação político-eleitoral entre o PT e o PSB no Rio tende a se definir nos próximos dias. Objetivamente, é impossível o partido de Lula abdicar do direito de lançar candidaturas majoritárias para apoiar os dois nomes do PSB, Marcelo Freixo, para o Governo do Estado, e Alessandro Molon, para o Senado.

Pré-candidato ao Senado, o deputado André Ceciliano deu um ultimato a Marcelo Freixo para que ele decida internamente com o PSB se ele de fato quer o apoio do PT para sua candidatura. Ceciliano, cuja candidatura ao Senado será lançada dia 30 de abril, disse a Freixo que não será possível o PT apoiar duas candidaturas majoritárias do PSB. “Ou você ou o Molon“, disse.

No PSB, Freixo e Molon medem força para impor suas candidaturas, embora saibam que a construção de uma aliança com PT dependa da renúncia de um dos dois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do diretório estadual do PT, João Maurício de Freitas, o Joãozinho, diz que a postura dos dois gera “mal-estar” na coligação. E adverte que ninguém vai levar tudo na aliança.

— Essa briga entre os dois (Molon e Freixo), essa tensão, gera mal-estar para todos nós. Falta clareza quanto ao que eles querem. A postura do PT é muito clara: queremos uma construção com o PSB e ninguém vai levar tudo nessa história. É capaz de não levarem nada, caso queiram indicar todos os candidatos. É importante que entendam o significado da palavra composição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em resposta a Ceciliano, Freixo disse que caberia ao petista fazer um gesto e se lançar. O ato será na casa de shows Via Show, na Baixada Fluminense. O presidente da Alerj está planejando levar até 70 prefeitos para o ato, além de 60 deputados, entre estaduais e federais, em seu apoio. Nas pesquisas, porém, ele ainda está abaixo de Molon, que aparece na maioria dos levantamentos como o segundo colocado, atrás apenas de Romário, candidato de Bolsonaro à reeleição.

Freixo está bem colocado na pesquisa para governador, o que dificulta que o critério de viabilidade eleitoral seja usado para que se decida qual dos dois do PSB seguirá na disputa. Publicamente, Freixo não tem falado em defesa da candidatura do aliado, mas Molon, sim, afirmando que os dois devem seguir com a candidatura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Carlos Siqueira, presidente do PSB, também defende este cenário. Em atrito com Freixo, a quem chegou a chamar de “um infiltrado do PT” no partido, Siqueira tem ótima relação com Molon, e sinalizou isso publicamente ao postar recentemente uma foto nas redes sociais apontando para o deputado e sorrindo. A imagem foi vista como um recado de que, entre ele e Freixo, fica com o primeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: