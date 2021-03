PT e PSOL vão à Justiça contra tratamento precoce em Sorocaba (SP) e bolsonaristas se revoltam

247 - A prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, publicou nesta sexta-feira (19) um comunicado autorizando médicos a recomendarem a adoção do tratamento precoce contra a Covid-19. Contra a medida, vereadores do PT e do PSOL acionaram o Ministério Público e a ação virou alvo de revolta de bolsonaristas negacionistas nas redes sociais.

No texto sobre o tratamento precoce - que é ineficaz e apresenta efeitos colaterais nos pacientes -, o Secretário da Saúde de Sorocaba, Vinicius Rodrigues, afirma que o objetivo é “diminuir a letalidade e a complexidade dos casos de Covid-19″. Foram gastos R$ 57.000 na compra de dois medicamentos.

“A cidade tem hospitais lotados, faltam insumos da saúde como em todo país e ainda não tem doses de vacinas para todos (único modo de não se infectar). O prefeito quer comprar e distribuir remédios que podem levar mais pessoas ao sistema de saúde: com crise hepática”, protestou a codeputada estadual Monica Seixas (PSOL) no Twitter.

A ação gerou revolta de parlamentares bolsonaristas como Carla Zambelli e Carlos Jordy, que espalham a narrativa absurda de que os dois partidos querem "provocar mais mortes", enquanto quem tem esse objetivo é Jair Bolsonaro. Confira algumas reações:

PT e PSOL representaram no MP para impedir a Prefeitura de Sorocaba de fazer o tratamento precoce da COVID. Quem poderia ser contra um tratamento que pode salvar vidas? É por isso que eu digo: além de VAGABUNDOS, são GENOCIDAS! — Carlos Jordy (@carlosjordy) March 20, 2021

Segundo o @JornalZNorte, vereadores do PT e PSOL entraram no MP p/ pedir a retirada imediata do protocolo de tratamento precoce da rede de Saúde de Sorocaba, q o prefeito @RodrigoManga4 liberou.



A pergunta que fica quanto à atitude desses vereadores: quanto mais mortes, melhor? March 20, 2021

Vereadores do PT e Psol entraram com representação no Ministério Público de São Paulo solicitando investigação sobre adoção do tratamento precoce pela Prefeitura de Sorocaba. Os partidos de esquerda querem que a conta de mortos cresça para poder explorar politicamente. Canalhas! — Roberto Jefferson (@BobjeffHD) March 20, 2021

Advinha quem acionou o MP contra o tratamento precoce em Sorocaba? Dois vereadores do PT e um do PSOL. Por que mesmo são contra alternativas e opções para a população? Ah, porque fazem parte de uma agenda ideológica... Não é por você nem pela saúde, é pela agenda... 🤦🏻‍♂️😡 — Dylan Dantas (@DRVDantas) March 20, 2021

