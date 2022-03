PT prepara lançamento de André Ceciliano ao Senado em ato pluripartidário

"Nosso objetivo no Rio é André Ceciliano ao Senado e Lula presidente", resume o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, um dos mais importantes líderes petistas no estado edit

Agenda do Poder - Enquanto o PSB vive momentos de tensão e disputa para saber quem será o candidato majoritário da desejada aliança com o PT – se Marcelo Freixo, ao Governo do Rio, ou Alessandro Molon, ao Senado – os petistas estão concentrados e unidos na candidatura de André Ceciliano ao Senado.

– Nosso foco, nossa meta, nosso objetivo no Rio é André Ceciliano ao Senado e Lula, Presidente – resume o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, um dos mais importantes líderes do partido no estado.

– André é unanimidade no PT e na política do Rio – acrescenta, entusiasmado, o presidente do diretório regional, João Maurício.

Na última pesquisa do Instituto Ideia Big Data, encomendada pela Rede Record, Ceciliano pontuou entre 4 e 7% a depender do cenário. A posição, contudo, não preocupa o pré-candidato, dado que historicamente a eleição ao Senado é decidida na reta final. Em 2012, a deputada Jandira Feghali (PCdoB) liderava as pesquisas mas acabou vencendo Francisco Dornelles (PP). Em 2018, o ex-prefeito Cesar Maia pontuou na liderança em quase toda a campanha, mas na reta final foi derrotado por Arolde de Oliveira (PSD).

– De fato, isto as pesquisas, por enquanto, não tem a menor importância. Historicamente, na eleição ao Senado vence quem consegue ampliar e unir as lideranças políticas em trajetória conjunta com o candidato vitorioso na eleição presidencial. Vamos vencer – afirma, confiante, o deputado André Ceciliano.

No próximo dia 30 de abril, Ceciliano deve dar uma demonstração de força política no lançamento de sua pré-candidatura, na Via Show, Baixada Fluminense. Planeja levar até 70 prefeitos para o ato, além de 60 deputados, entre estaduais e federais de quase todos os partidos do Rio, em seu apoio.

