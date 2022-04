PT sinaliza que pode tirar apoio formal a Freixo caso PSB insista em lançar Molon para o Senado

Apoie o 247

ICL

247 - O PT sinalizou que pode retirar o apoio formal à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio de Janeiro caso Alessandro Molon (PSB) mantenha a sua campanha ao Senado, descumprindo um acordo firmado anteriormente entre as duas legendas.

“Isso é assunto pacificado na direção do partido. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, já se manifestou contrária à candidatura do Molon e tenho essa promessa do Lula. Molon pode se candidatar, é um direito dele. Mas, se o PSB tiver candidato ao Senado no Rio, o PT não apoiará formalmente Freixo para o governo. Existe um acordo entre as direções nacionais dos partidos que está sendo quebrado pela forçação do Molon. Mas, ele não é problema nosso, é do PSB. Eles que se resolvam”, disse o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), André Ceciliano (PT), de acordo com o jornal O Globo. Ceciliano tenta viabilizar sua candidatura ao Senado pelo Partidos dos Trabalhadores.

“Estou preparado para representar o Rio de Janeiro no Senado, justamente por manter boas relações institucionais com prefeitos e parlamentares diversos e com o governador do estado também, independente do partido aos quais estão filiados. Quero lutar pelo estado, não ficar de picuinhas políticas. Eu sou o candidato do Lula, é essa a associação que me importa”, disse Ceciliano.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, por sua vez, disse que o partido deverá definir se manterá ou não a candidatura de Molon até o próximo dia 15. “No momento estamos dedicados à disputa nacional. Essa decisão será tomada à frente”, afirmou o dirigente. Caso, a candidatura de Molon seja mantida, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deverá deixar de declarar o voto em Freixo, mas a falta de apoio formal por meio de uma coligação reduziria o tempo de televisão e de rádio do PSB.

“Nós, do PSB, estamos empenhados na eleição de Lula e Freixo e estamos trabalhando na construção de uma ampla unidade em torno da chapa mais competitiva para derrotar Bolsonaro e seus representantes no estado, o governador Cláudio Castro e o senador Romário. Continuaremos apostando no diálogo para construirmos a chapa mais forte para derrotar o bolsonarismo”, informou Molon.

“Nos bastidores do PT há quem ainda defenda a manutenção do apoio a Freixo mesmo diante dos planos de Molon. A palavra final sobre o assunto, no entanto, será de Lula”, destaca a reportagem.

