PT suspende apoio a Freixo até decisão da Executiva Nacional sobre entrada de Molon na disputa pelo Senado

Vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá contesta a decisão do PSB, alegando que o acordo era Freixo para governador e Ceciliano, do PT, para o Senado edit

Agenda do Poder - A convenção nacional do PT deliberou, agora há pouco, resolução orientando o PT do Rio de Janeiro a não realizar a convenção prevista para homologação da aliança com Marcelo Freixo até decisão da Executiva Nacional sobre o assunto, o que deve acontecer na próxima semana.

A medida decorre de solicitação do vice-presidente nacional do partido Washington Quaquá para que a direção nacional petista reveja o apoio declarado ao candidato do PSB no Rio em razão do rompimento do acordo nacional, segundo o qual o PSB indicaria o candidato ao Governo e o PT, o nome ao Senado. Nesta quarta-feira, o PSB rompeu o entendimento e lançou candidatos para os dois cargos : Freixo para o Governo; Alessandro Molon para o Senado.

Na composição da aliança, o PSB excluiu o PT de todas as posições na chapa. O vice foi ofertado ao PSDB, que deve indicar o ex-prefeito Cesar Maia. Na formatação da coligação, costurada por Marcelo Freixo e a direção do PSB, cabe ao PT fluminense apenas apoiá-lo.

