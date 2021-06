PT tenta costurar acordo entre Haddad e Boulos para o governo de São Paulo

247 – Num cenário em que as pesquisas apontam que, juntos, Fernando Haddad e Guilherme Boulos liderariam as pesquisas para o governo de São Paulo, lideranças do Partido dos Trabalhadores já buscam um acordo para solucionar o impasse. Pela proposta, "Guilherme Boulos desiste da candidatura ao governo de São Paulo no próximo ano, apoia Fernando Haddad, sai candidato a deputado federal e recebe o apoio dos petistas para se candidatar a prefeito dois anos depois, em 2024", segundo informa a jornalista Mônica Bergamo , em sua coluna.

"Além disso, o PSOL indicaria o vice e também o candidato ao Senado na chapa petista de Haddad. As vantagens do acordo: Boulos poderia se consagrar como um dos parlamentares mais bem votados nas próximas eleições. E seria o nome da esquerda para disputar a prefeitura. O PT não tem hoje candidato competitivo para as eleições municipais de 2024 —a aliança com Boulos resolveria o problema", aponta ainda a colunista.

